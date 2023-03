Helen (21) ziet voor het eerst in haar leven sneeuw

met videoTwee jaar inmiddels studeert Helen Blankenburgh (21) in Middelburg, maar vandaag zag ze voor het eerst sneeuw. En wat doe je dan? Ook als je volwassen bent? Gewoon lekker in de sneeuw spelen.

Helen heeft een Nederlandse en Zuid-Afrikaanse vader en moeder. Ze is geboren en opgegroeid in Dubai, waar het overdag nu rond de 30 graden is. Sneeuw kennen ze in de Verenigde Arabische Emiraten niet, of je moet naar Ski Dubai gaan. In de grootste overdekte skihal van de wereld kun je het hele jaar door op échte sneeuw snowboarden en skiën.

,,Een heel nieuwe ervaring”, lacht Helen, na afloop van een sneeuwballengevecht in het Molenwaterpark. ,,Dubai is zand en woestijn en het sneeuwt er nooit.”

Quote Het was magisch Helen Blankenburgh, Zij zag voor de eerste keer in haar leven sneeuw.

Toen ze vanochtend om 7 uur uit het raam keek, zag ze al dat het een beetje sneeuwde. ,,Ik dacht: oh, ik hoop toch écht dat het blijft liggen.” En dat deed het. In een mum van tijd was Zeeland bedekt met een laagje sneeuw. Samen met twee studievriendinnen uit Hawaï en Frankrijk struinde ze nieuwssites af om te kijken of het nog wel een tijd wit zou blijven. ,,Het was écht heel erg leuk, magisch gewoon. We hebben gewoon lekker als kleine kinderen in de sneeuw gespeeld en een sneeuwballengevecht gehouden met schoolkinderen in de buurt.”

En natuurlijk maakte Helen ook foto's om naar haar ouders, broertje en zusje in het warme Dubai te sturen. De sneeuwpret was voor haar en haar twee vriendinnen overigens van korte duur, want om elf uur riep de studie alweer. ,,Het was een heel leuke manier om wakker te worden en de dag te beginnen.”

Volledig scherm Ella Titterington, Violet Duval-Johnson en Helen Blankenburgh, studeren alle drie aan University College Roosevelt in Middelburg. Voor Helen - geboren en opgegroeid in woestijnstad Dubai - was het eerste keer dat ze sneeuw zag, © Dirk-Jan Gjeltema

Ook in andere delen van Zeeland beleefden ze vandaag sneeuwpret.