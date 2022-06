Heleen: ‘Ik voel me een wereldburger, maar stiekem ook een echt Zeeuws meisje’

,,Meerdere jaren heb ik in Amsterdam gewoond, dat was superdruk. Dat ervoer ik als intens. Op Marktplaats heb ik een advertentie gezet: ‘op zoek was naar een woning in de natuur’. Daar werd binnen een week op gereageerd. Ik was meteen verliefd op deze plek. Je ziet water en riet om je heen. Elke minuut is het licht anders en de beweging van het water verandert constant.”