‘Helaas, het fluiten heeft maar kort geduurd’ en andere lezersreacties van deze week

Ballen of fluiten

Matthijs Jobse van Scheidsrechtersvereniging Walcheren verklaarde dat er in Zeeland nog nooit vrouwelijke scheidsrechters geweest zijn. Reeds in 1968 zijn er vier vrouwen geslaagd voor het officiële KNVB- scheidsrechtersdiploma. We wisten dat er altijd scheidsrechters tekort waren dus volgden we de officiële cursus via de KNVB. Helaas, het ‘fluiten’ heeft maar kort geduurd. Onze ‘damesvoetbalclub’ EZDVV, de Eerste Zeeuwse Dames Voetbal Vereniging, werd niet erkend door de KNVB. Vrouwen die voetballen, dat was onethisch. Dus moesten de vrouwen een keuze maken: fluiten voor de KNVB of voetballen in een ‘wilde’ club. Ze kozen voor het voetballen. Zodoende was hun scheidsrechterscarrière snel ten einde.

Berty Hundersmarck, Goes

Jaloers op boeren die de sleurhut verwelkomen

In dit artikel spreken Hiswa-Recron (belangenorganisatie van de recreatiesector) en natuur- en milieuorganisaties hun ongenoegen uit over de uitbreiding van minicampings. Bij Recron lijkt de jaloezie toe te slaan. Terwijl de recreant met caravan haast nergens meer welkom is, als gevolg van de parkenkoorts, waar blijkbaar meer aan te verdienen is. De milieuorganisaties zouden het moeten toejuichen dat recreanten wat dichter bij de natuur komen en dat een minicamping ook educatief kan zijn. Kortom, gun elkaar het licht in de ogen.

Eric Martens, Koewacht

Of het in het Zeeuws mag

Jopie Minnaard schreef voor de laatste keer haar stukje voor de rubriek ‘streektaal’. Niet omdat ze zelf wil stoppen, maar omdat de PZC heeft besloten om de rubriek niet meer te plaatsen. Hiermee komt een einde aan een mooi stukje Zeeuwse folklore. Waarom? Moeten we ons schamen voor ons eigen dialect? Steeds meer vraag ik of een gesprek ‘in ’t Zeeuws’ kan, in plaats van spontaan in je eigen taal te beginnen. Het is duidelijk dat dialect op z’n retour is, maar is wekelijks een klein stukje in een regionale krant te veel gevraagd? Ik nodig iedereen uit om een kijkje te komen nemen in ’t Kerkje van Ellesdiek, waar het Zeeuws nog de voertaal is. Het enthousiasme bij het niet piepjonge, maar zeker ook niet stokoude publiek is aanstekelijk. Er is behoefte om Zeeuws te horen en te lezen. PZC, neem hier een voorbeeld aan.

Thijs van Damme, Heinkenszand

Kletskoek over Britannia gefileerd

Wat een prima opiniestuk van J.B. Kerpestein over de bouw van het nieuwe hotel Britannia. Goed gedocumenteerd fileert hij de architectonische kletskoek van de projectontwikkelaars. Maar het gaat natuurlijk gewoon door, dankzij het Vlissingse gemeentebestuur dat de eruditie mist dit soort bouwwerken níet te accepteren op deze waardevolle plek. We krijgen dus - zoals Kerpestein beschrijft - een bunker op de Boulevard.

Sjaak van der Linde, Vlissingen

De vervuiler betaalt, maar niet heus

De gemeente Goes doet er alles aan om om de mensen te bewegen om minder restafval te deponeren. Maar het vreemde in deze is, cijfermatig, dat de groep met de meeste aanbiedingen van de grijze bakken in feite het minste betalen. Ja, in absoluut bedrag weliswaar het meest, maar in verhouding de beste cijfers. 26 keer de bak legen kost 444 euro, gemiddeld afgerond is dat 17 euro. Dertien bakken legen kost 290 euro, dat is gemiddeld afgerond 22 euro. Zes bakken legen kost 234 euro, dan zit je gemiddeld al aan 39 euro. Met het basisbedrag van 186 euro erbij gerekend wordt het nog gekker! Veelaanbieders betalen 24 euro afgerond. Middelaanbieders 36 euro. En de laagaanbieders? 234 plus 186 delen door zes is gelijk aan 70 euro precies! In de economie geldt de wet, de grotere afname bepaalt de prijs. Hier zou moeten gelden: De verhoogde afgifte van een negatieve inbreng bepaalt de hogere prijs! De laagaanbieders zijn de hoogvliegers.

Aad P. van Wijnen, Kloetinge

Dijkvallen zijn een gevaar voor kerncentrales

In Groningen halen ze opgelucht adem. De angst voor aardbevingen is er nog dagelijks. Maar is de Zeeuwse bodem wel veilig? Berucht zijn de Zeeuwse dijkvallen. Dit zijn verraderlijke glijvlakken die plotselinge ontstaan in de ondergrond van dijken. Onder de waterspiegel, dus niet zichtbaar. Over flinke afstanden kan een dijk en het aangrenzende land in de zeearmen schuiven. Dit fenomeen komt alleen in Zeeland voor. De Scheldestromen hebben steile geulen en op verschillende diepten zeer fijnkorrelige zandlagen. Dit zogenaamde groenzand veroorzaakt dijkvallen. In de afgelopen eeuwen kwamen ze regelmatig voor. Zo was er op 4 oktober 1874 een grote dijkval bij Borssele. Hier zakte over een lengte van 560 m de dijk in de stroomgeul waardoor 1,5 miljoen m3 grond in de Westerschelde verdween. Gelukkig stonden er toen nog geen kerncentrales en opslagloodsen met atoomafval. Het waterschap Scheldestromen is niet bij de planning van de kerncentrales bij Borssele betrokken, zo bleek op een onlangs in Middelburg gehouden symposium. De risico’s van kerncentrales langs de Westerschelde zijn waterbouwkundig gezien groot, zeker als de vaargeulen uitgebaggerd worden.

Ad van Drunen, Middelburg

Eindelijk twee kerncentrales, op naar de thoriumcentrale

Eindelijk heeft het kabinet dan toch besloten om twee kerncentrales te bouwen. Kerncentrales leveren enorm veel elektrische energie met vrijwel geen CO2 uitstoot. Wel jammer dat ze pas in 2035 in bedrijf komen, tot die tijd gaan we dus gewoon door met de gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales die enorm veel CO2 uitstoten. Nu we besloten hebben om de kerncentrales te bouwen moeten we ook nagaan wat we doen met het radioactief afval. Zoals enkele weken geleden reeds in het nieuws was, kan dit radioactief afval bijna volledig worden verspleten met de Thorium-Vloeibaar Zout Reactor, ofwel de T-MSR. Naast de mogelijkheid om het radioactief afval te versplijten heeft de T-MSR nog veel meer positieve punten. Het is dus raadzaam om een hoge prioriteit te geven aan de verdere ontwikkeling van de T-MSR.

Huub van der Laan, Oostkapelle

Maar over vele levens lang kernafval, geen woord

Mijn Zeeland rekent zich rijk aan kernenergie. Omkoop-compensatie lacht ons toe. Niet afbreekbaar afval en heel actuele kerncentrale risico’s spelen totaal geen rol. Tegelijkertijd ontkennen we dat ook wij in ons Zeelandje met z’n allen zware stikstof-uitstoters zijn (komt van de buren). Tegelijkertijd schreeuwen we moord en brand over smerige PFAS (komt van de buren) die onze Schelde vervuilt. Maar over vele levens lang kernafval, geen woord. Zeeland, word wakker! Groningen en Zuid-Holland gingen ons voor. Daar werd verstand niet verblind door het grote geld.

Theo Buijsse, Draaibrug

Dure brandweerpost

De bouw van de nieuwe brandweerpost in Heinkenszand wordt 50 procent duurder dan gebudgetteerd! Wat is er aan de hand met de rekenmeesters van de gemeente Borsele? Tien procent mis bij een kostenraming vooraf dat kan, maar 50 procent? Dan is er iets goed mis, en dat is niet de eerste keer binnen 10-15 jaar! Bij de bouw/renovatie van de trouw-raadsboerderij moesten er ook al tonnen bij. Onlangs hetzelfde bij de renovatie van het gemeentehuis. Toen zat men er ook behoorlijk naast met grote tekorten. Wellicht een goed idee om voortaan kostenramingen door een echte bouwkundige uit te laten voeren. Of is dit misschien de ambtelijke manier van werken: de (te) lage kostenramingen worden makkelijker goedgekeurd, hierna worden de tekorten toch wel door de belastingbetaler betaald.

Kees Beenhakker, Heinkenszand