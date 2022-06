Heet weer (en Saharastof) op komst in Zeeland: Binnen tien minuten kun je verbranden

Is het dan meteen ook lekker om met je opblaasflamingo in zee te dobberen? Dat ligt er aan of je een koukleum bent. De temperatuur van het zeewater bij Vlissingen is momenteel rond de 18 graden. De verwachting is wel dat dat de komende dagen verder gaat stijgen.

De warmste dagen van het jaar tot dusver staan eind deze week op het programma. ,,Vrijdag komt de temperatuur uit op 25 graden aan zee tot lokaal 31 graden in het zuidoosten. Zaterdag kan het nog een aantal graden warmer worden mits de zon voldoende ruimte krijgt. De vraag is hoe zonnig de dag verloopt en hoe snel eventuele onweersbuien arriveren. Met veel zon en pas laat op de dag onweersbuien kan het in grote delen van het land ruim 30 graden worden. In het zuiden en zuidoosten worden temperaturen van 34 of 35 graden verwacht”, aldus Weeronline.

Pas wel op met de zon

Verschillende instanties waarschuwen voor de kracht van de zon. Tussen 12.00 en 15.00 uur schijnt de zon met zonkracht 7 of 8. ,,Zonder zonnebrandcrème kan de huid dan al in 10 minuten verbranden.”

Ook de Reddingsbrigade vraagt aandacht voor de gevaren van de zon. ,,Onze kennis over de zon stijgt, maar Nederlanders laten zich nog zeer regelmatig door de kracht verrassen. Negentig procent van alle Nederlanders is weleens verbrand in de zon en maar liefst vijftig procent is weleens zwaar verbrand, zo blijkt uit het ‘Nationale Zonrapport 2022’, uitgegeven door UV-Fashions.”

De Reddingbrigade roept badgasten op zich goed in te smeren met zonnebrandcrème. Lifeguards zullen komende zomer het publiek gaan informeren over de noodzaak van bescherming tegen uv-straling.

Let op de ouderen

Verschillende GGD’en in Nederland roepen op om bij warm weer extra goed op kwetsbare ouderen te letten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek overlijden tijdens hittegolven wekelijks vaak honderden mensen extra, veelal ouderen met een wat zwakkere gezondheid. De afgelopen jaren ging het om soms wel drie- tot vierhonderd extra doden, bovenop de dik drieduizend overlijdens die er altijd al zijn.

De gevolgen van hitte ‘zijn minder onschuldig dan mensen misschien denken’, luidt de waarschuwing ,,We willen niemand de stuipen op het lijf jagen, maar warmte kan voor serieuze gezondheidsproblemen zorgen.”

Weer Saharastof

In de loop van vrijdag en zaterdag trekt volgens de laatste verwachting van Weeronline ook Saharastof over het land. ,,De zonsondergang van vrijdagavond zou hierdoor extra fraai kunnen worden en buien in het weekend zullen waarschijnlijk vieze auto’s en tuintafels veroorzaken.”

Tips tegen de hitte - Hou je huis koel door overdag ramen en deuren te sluiten en ook de zon buiten te houden door zonwering of het sluiten van de gordijnen. - Ventileer je huis ’s avonds en ’s nachts, pas als het buiten koeler is dan binnen. - Om beter te kunnen slapen: zorg dat je slaapkamer een beetje door kan waaien. Tocht is volgens de GGD ‘helemaal niet zo erg’. - Een ventilator zorgt ervoor dat je minder snel last hebt van warmte. Daardoor hoef je minder snel een airco aan te zetten, als je die al hebt. Een fles bevroren water voor de ventilator zetten zorgt ook voor extra verkoeling. - Wees minder actief. - Kleed jezelf luchtiger. Vooral ouderen hebben volgens de GGD nogal eens de neiging meer waarde te hechten aan nette kleding dan aan luchtige kleding. - Een koud voetenbad is veel effectiever dan een koude douche, omdat zo’n douche maar kortstondig effect heeft en je rustig uren met je voeten in koud water kunt gaat zitten. Kost ook minder water. - Wat niet werkt maar mensen wel doen: natte handdoeken ophangen in je huis, de plantenschalen in huis vullen met water en de dekens van de bank halen.