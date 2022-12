Heel wat Zeeuws-Vlamingen willen Gastheer van de Zwinstreek worden en de regio verkopen

Ook musea doen mee

De gastheren volgen een speciale opleiding om hun streek te verkopen. Drie groepen hebben hun studie al afgerond, in het voorjaar starten er nog twee. Ook de streekmusea kunnen meedoen als toeristisch informatiepunt. Het museum in Aardenburg, het Visserijmuseum in Breskens, Het Bolwerk in IJzendijke, Museumcafé ‘t Koekoeksnest in Nieuwvliet, Het Klinket in Schoondijke en Belfort in Sluis willen meewerken.