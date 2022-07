Heel Wasschappel kende bure Lourien

Dag huis! Marjolein zet De Bloemfa­briek te koop: ‘Konden we dit huis maar optillen en meenemen naar Amsterdam’

Mussen kwetteren rond het herenhuis dat boven de dijk uittorent in Walsoorden. Zwaluwen scheren langs de gevel van de Bloemfabriek. Het historische pand waar ooit graan werd gemalen is nu woonhuis, atelier en bed and breakfast. Na zeventien jaar verlaten de twee eigenaars hun unieke plek in Zeeuws-Vlaanderen. Ze gaan terug naar de Randstad.

10 juli