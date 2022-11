Heel veel weetjes over het land van Hulst zijn gebundeld in een boek

Plan voor zorgcen­trum Zeeuwse Gronden valt niet goed in deel van Breskens

Het afgestofte plan voor een complex van Zeeuwse Gronden aan de J.H. Van Dalestraat in Breskens, valt in het dorp niet bij iedereen in goede aarde. De buurt vreest voor de veiligheid en denkt dat de locatie niet geschikt is. Als het zorgcentrum opschuift naar het Molenwater, zou dat al een slok op een borrel schelen.

