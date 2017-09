Hedwige is het ultieme zoenoffer

VIDEOVLISSINGEN - Dinsdagavond ging de documentaire 'Zoenoffer' tijdens Film by the Sea in Vlissingen in première. Het is een portret van de Hedwigepolder, waarin de liefhebbers van het boerenland nog één keer van zich doen spreken.

Terwijl zich buiten boven de Westerschelde een fikse najaarsstorm ontwikkelde, werd binnen in het CineCity-theater in Vlissingen op een passende manier afscheid genomen van de Hedwigepolder. Na jarenlange discussies, getouwtrek, dreigementen over en weer is nu wel zeker dat de polder onder water zal worden gezet. Als een laatste groet werd de productie 'Zoenoffer' voor het eerst publiek vertoond. Het is een documentaire die Bo van Scheyen en Marjan van den Bos draaiden in een polder, waar boer en natuur het nog net voor het zeggen hebben.

Zeeuwse ziel

De Vlaamse schrijver Chris de Stoop verzorgde voor een volle zaal een gloedvolle inleiding. Met zijn documentaire roman 'Dit is mijn hof' won hij vorig jaar de Zeeuwse Boekenprijs. In de film is hij naast eigenaar Géry De Cloedt één van de belangrijkste woordvoerders. In de filmzaal vertelde hij zijn hart al vroeg verloren te hebben aan de Hedwige. Door de polder had hij zijn Zeeuwse ziel herontdekt. De titel van de filmdocumentaire is, zo bleek, uit zijn repertoire voortgekomen: ,,De Hedwigepolder is de laatste jaren als politieke pasmunt gebruikt. Het is de polder die natuurmonument móest worden, het ultieme zoenoffer voor de politieke machten die ons leven bepalen, de Haven van Antwerpen voorop.''

Grootheidswaan

Hij wees op het dreigende verlies van eeuwenoud cultuurland. De hoeves die nu zijn gesloopt, de vette klei die onder water wordt gezet: ,,Dat doet pijn. En het is een onomkeerbaar proces. Ik heb niks tegen de aanleg van natuurgebieden. Maar wel als dat gepaard gaat met veel menselijk leed en vernietiging van cultuurland.'' De Antwerpse haven is in zijn ogen de kwade kracht, ,,die soeverein heerst met een verborgen agenda en grootheidswaan. De haven wil de logistieke draaischijf van Europa worden. Op dit moment draait er niets bij Antwerpen, op de Ring staan alle containers stil, vrachtwagen na vrachtwagen.''

We zijn nu zo ver, meent De Stoop, dat in schrift en op film moet worden vastgelegd wat de Hedwigepolder was: ,,Voor latere generaties, om te laten zien hoe het land van mijn vader werd geschonden en geradbraakt.''