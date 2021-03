Hebben de Roosevelts wel Zeeuwse roots? ‘Het bewijs is er gewoon niet’

Oude PSD-veer­boot Koningin Emma is gered van de sloop en komt terug naar Zeeland

3 maart VLISSINGEN - De oude PSD-veerboot Koningin Emma komt terug naar Zeeland. Het schip – dat nu Estrella heet en in Scheveningen dienstdoet als sportvisboot – is daarmee gered van de sloop. Het schip krijgt een nieuwe bestemming als onder meer bed & breakfast. Bedoeling is dat het komt te liggen op een historische plek: het Scheldekwartier in Vlissingen.