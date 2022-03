Hebben bewoners van het azc in Goes drugs verhandeld op straat? Raad is niet overtuigd

In een poging iets tegen de straathandel te doen, besloot de gemeenteraad vorig jaar onderzoek te laten doen. Onder meer op de Koepoort, waar coffeeshop High Life zit, werd veel overlast ervaren. In hun rapport leggen onderzoekers van bureau Breuer & Intraval nu de link tussen de straathandel in Goes en het (inmiddels gesloten) asielzoekerscentrum. ‘Een deel van de dealers verbleef in het azc. Door de sluiting daarvan zijn zij uit Goes verdwenen’, staat letterlijk in het rapport. Dat de overlast inmiddels stukken minder is, is volgens de onderzoekers deels toe te schrijven aan het sluiten van het azc. Op basis van wat in het rapport te lezen valt, lijken ze deze conclusie vooral te baseren op gesprekken met omwonenden van de Koepoort.