Havens willen samen broeikasgas gaan opslaan

Voor een haalbaarheidsonderzoek vragen de drie havens gezamenlijk subsidie aan bij de Europese Unie. Niet eerder bundelden Antwerpen, Rotterdam en de Zeeuwse havens op dit gebied hun krachten. Het plan is de uitstoot van kooldioxide (CO2) bij industriële bedrijven in de drie havens af te vangen en via een aan te leggen pijpleidingen te transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee.