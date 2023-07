Hattrick in zeven minuten voor Dano Lourens

Martijn de Kok slimste in straten van Westkapel­le

Na zijn overwinning in Zoutelande en een zesde plaats in Yerseke kwam Martijn de Kok uit Heinkenszand woensdagavond als eerste over de streep tijdens de 42e editie van de stratenloop in Weskapelle. ,,Ik heb lekker tactisch gelopen”, verklaarde hij zijn zege na afloop. Loura Kleinepier uit Middelburg won bij de vrouwen na Zoutelande ook in Westkapelle.