Hartverwarmend: 500 zomerpakketten op Zeeuwse scholen. ‘Lossen armoede niet op, maar doen wel iets’

De missie van Henk Zielstra is voltooid. De bestuurder van de Archipel Scholen heeft er de afgelopen weken keihard voor geknokt: ,,Armoede is in de zomer minder zichtbaar dan in de winter", zegt Zielstra. ,,Maar ook nu is aandacht daarvoor van groot belang. Met deze pakketten zorgen we voor ontspanning in situaties die ook voor kinderen weleens spannend kunnen zijn. Veel problemen bij gezinnen hebben te maken met armoede.”