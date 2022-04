Hans wekt dode dieren weer tot leven: 'Duurt wel even voordat je het in de vingers hebt’

De Brouwer is preparateur en wekt vogels en zoogdieren op ambachtelijke wijze weer ‘tot leven’. In zijn werkkamer zijn vele voorbeelden van zijn werk te zien: van vogeltjes, een uil tot een kop van een eland. Vandaag is een torenvalk aan de beurt. ,,Een verkeersslachtoffer", zegt De Brouwer. ,,Hij is hier binnengebracht door iemand die hem graag wil laten opzetten. Hij had hem zelf thuis al ingevroren. Gisteravond heb ik 'm ontdooid. Je ziet dat hij gelabeld is, omdat het een beschermde diersoort is. Hij staat ook geregistreerd in een landelijke database.”