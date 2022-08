Hans van Hemert (80): ‘Hard zwemmen was het plan, ik had nooit een tactiek’

Hans van Gemert grinnikt terwijl hij in zijn vakantiewoning in Koudekerke krantenknipsels uit 1961 erbij pakt. ‘De tactiek van de blonde, 19-jarige Van Hemert bleek de juiste te zijn’, leest hij voor uit de PZC van 3 juli. Hij zou de aanpak van Herman Willemsens, toentertijd een zwemmer van naam, gekopieerd hebben. ,,Tactiek? Haha, ik had helemaal geen tactiek. Ik heb nooit nagedacht over hoe je de Scheldebeker moest winnen”, zegt hij 61 jaar na dato. ,,Het is me gewoon overkomen door hard te zwemmen. En zo is alles in mijn leven gegaan. Ik had nooit een echt plan, ik werd overal voor gevraagd en viel van het ene avontuur in het andere.”