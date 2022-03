‘Hans Angels’ tuffen van Dordt naar Zeeland op eerste Dag van de Motorrijder: ‘Lekker je hoofd leeg maken’

Op de tafel ook een stapel motormagazines en folders over het gratis KNMV-webinar ‘Waarom zien automobilisten mij niet?‘. Road captain Hans heeft de datum al in zijn agenda gezet: 31 maart, 19.30 uur. Automobilisten moeten in de lente als het ware weer leren om motorrijders op te merken, legt woordvoerder Arjan Everink van de KNMV uit. Hebben ze hun ‘interne herkenningspatroon’ voor motorrijders niet aan staan, dan hebben automobilisten een blinde vlek voor motorrijders. Everink: ,,Een motorrijder is letterlijk maar een klein stipje op de radar, in vergelijking met ander, groter verkeer.”