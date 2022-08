Handtekeningenactie voor bloedonderzoek PFAS

Nog twee Zomeravond­con­cer­ten aan Zee voordat het doek sluit

Eeuwenoude monumentale kerkjes vormen het decor voor een reeks sfeervolle zomerconcerten in de kustdorpjes van West-Zeeuws-Vlaanderen. De ‘Zomeravondconcerten aan Zee’ zijn sinds 1989 een begrip in de regio. Dit jaar is het de laatste keer dat de concerten plaatsvinden.

9 augustus