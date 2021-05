Handrem vergeten: auto rolt het zeewater in bij Scharendijke

Veel meer klachten over bedrijven en scheep­vaart, maar niet alles is op te lossen

20 mei TERNEUZEN - Een groot milieuonderzoek is vorig jaar begonnen in de Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen naar aanleiding van een sterke toename van het aantal klachten in 2019. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. De betrokken instanties geven alvast een voorwaarschuwing af. ‘Niet voor alle klachten is een oplossing'.