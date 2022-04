Halima El Ouarik over de verschillen tussen de Marokkaanse en Nederlandse ramadan

,,De ramadan zelf is in Marokko niet veel anders, ook daar vast iedereen. Maar het gevoel, dat is anders. In Marokko leeft het meer onder de bevolking”, zegt Halima. Het grootste verschil? ,,Dat je de oproepen voor het gebed hier niet hoort, dat vind ik echt een gemis. En het middaggebed is anders, in Marokko wordt vaak in de moskee gebeden. In Marokko is iedereen vrij tussen 12.00 en 14.00 uur, die luxe heb ik hier niet.”