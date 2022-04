Halima El Ouarik over de ramadan: ‘Geen iftar zonder Marokkaanse Harira’

Christus­beeld verdwijnt vlak voor Pasen uit Terneuzen, om iets verderop aan een nieuw leven te beginnen

TERNEUZEN - Je kunt er symboliek in zien. In de week voor Pasen verdwijnt het beeld van Jezus Christus uit het Pastersbos in de Terneuzense binnenstad. Om later op een andere plek gerestaureerd aan een nieuw leven te beginnen.

6 april