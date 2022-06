Half miljoen voor eerste openbaar vervoerhaltes van de toekomst

PORTRET Filmmaker en acteur Henk Verhage uit Zierikzee: ‘Ik kwam er achter dat acteren niets anders is dan een keer jezelf zijn’

Pas in de natuur voelt Henk Verhage (70) zich écht thuis. Als kind was hij al een soort Freek Vonk, later werkte hij in de tijgerhokken van Blijdorp. Nu is hij bijenhouder, acteur en filmmaker. Zijn grootste wens: nog eens op survival in de jungle gaan.

6 juni