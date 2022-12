Half jaar voorwaardelijke celstraf voor Terneuzense voor poging doodslag op ex

De vrouw kreeg op de bewuste avond bezoek van haar ex en daar was ze niet van gediend. Ze verzocht hem dan ook te vertrekken, maar daar dat was tegen dovenmansoren gericht. In het handgemeen dat daarop volgde pakte de dronken vrouw (promillage 2,2) een mes en stak hem daarmee in zijn borst. Het enige wat ze tijdens de behandeling van haar zaak nog wist te herinneren, was dat ze had geprobeerd te politie te bellen, maar dat was het dan ook.