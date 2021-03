Gulle weldoeners of niet te vertrouwen: excentrieke Azimi’s worden geliefd én verguisd

verkiezingen 2021 / video Wopke Hoekstra (CDA): ‘We gaan niet in een Haagse toren bedenken hoe het moet met Zeeland’

7:00 DEN HAAG - Het CDA wil in een volgend kabinet een minister voor regionale ontwikkeling. ,,Wij willen er zijn voor het hele land”, zegt lijsttrekker Wopke Hoekstra. ,,Zeeland, Friesland, Groningen en Limburg, die regio's willen we er allemaal bij houden. Dat betekent dat je moet investeren in de woningmarkt, ook als er krimp is, dat je moet blijven investeren in regionale ziekenhuizen en dat je zorgt dat er overheidsinstellingen naartoe gaan, want dat is goed voor de werkgelegenheid."