Gruwelijke willekeur of homohaat? Nog veel vragen rond moord op schoenmaker in Vlissingen

Wat is de link tussen de moord in het filiaal van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen, gepleegd op de avond van de nationale dodenherdenking, en de schietpartij vrijdagochtend bij zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel in Alblasserdam? De dader uiteraard, maar verder?