Gruwelijke details bekend over de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak: ‘Ik doe er wel een pilletje in’

Zeeland schreeuwt om personeel: recordkrap­te op Zeeuwse arbeids­markt

8:36 De Zeeuwse arbeidsmarkt schreeuwt om personeel. Als enige provincie in Nederland had Zeeland in het tweede kwartaal van dit jaar te maken met een recordkrapte in meer dan de helft van de beroepsklassen. Dat meldt het UWV.