Grote zoekactie naar automobilist die inreed op agent in Vlissingen

Aanleiding voor de grote zoekactie was een incident in de Vlissingse Tulpenlaan. Agenten wilden daar rond 15.15 uur de auto stilzetten voor controle, maar de automobilist reed in op een agent en ging ervandoor. De politieman kwam met de schrik vrij. De politie zette meteen de achtervolging in, meerdere politie-eenheden hielpen zoeken.

Volgens de politie reed de man in een blauwe Volkswagen Polo waarvan de voorruit flink beschadigd is. Vermoedelijk reed de wagen in de richting van Oost-Souburg. In het dorp was veel politie op de been, boven Souburg cirkelde een helikopter. ,,Dat hij geprobeerd heeft een collega aan te rijden, laten we niet over onze kant aan‘’, aldus woordvoerder Esther Boot.