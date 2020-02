Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren’

Oud-Terneuzen­se Angelique van Hoorn is prinses carnaval in Kortrijk

10 februari Geboren in Terneuzen, woonachtig in Breda en prinses carnaval in Kortrijk. Angelique van Hoorn (43) zwaait sinds dit weekend de scepter in de Vlaamse stad. ,,Toen ze mij vroegen heb ik geen moment getwijfeld. Een hele eer om dit te doen.”