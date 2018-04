Grote politieactie in Narcisstraat Terneuzen na melding schietpartij

Er werden twee aanhoudingen verricht; volgens omwonenden zouden beide verdachten mannen zijn.

Rond 23 uur stonden er een stuk of vijf, zes politiewagens in de straat. Volgens omwonenden hadden agenten aangegeven dat zich in een van de woningen mogelijk een vuurwapen zou bevinden. Op twee plaatsen in de straat werden afzettingen ingericht. De politie zocht de omgeving af, onder meer met politiehond Rex. Rond 23.15 arriveerde ook een tweede forensisch onderzoeksteam van de politie. Later trokken agenten in een linie door de straat, op zoek naar bewijsmateriaal. Later werd de afzetting rond de woning opgetrokken en werd het onderzoek daar geconcentreerd. Kort na middernacht werd de straat weer vrijgegeven.