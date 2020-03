Grote onrust aan de grens: mag je nou wel of niet via België naar Nederland rijden?

Tijdelijk schrappen huishoude­lij­ke hulp in Terneuzen vanwege coronacri­sis kan op begrip rekenen, maar moest het zo plotseling?

20 maart TERNEUZEN - Het tijdelijk schrappen van de huishoudelijke hulp in Terneuzen vanwege de coronacrisis kan over het algemeen op begrip rekenen bij raadsleden in Terneuzen, maar, vragen ze zich af, waarom is de gemeenteraad daar van te voren niet over ingelicht.