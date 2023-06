Grote Markt in Goes vol kleurige ‘knuffelauto's’ met luchtgekoelde motor op Zeeuwse Keverdag 2023

Kris Knook-Derks, gelukkige bezitter van een knalrode VW Kever 1300, was ervoor uit Poortugaal gekomen. Haar eigen Kever rijdt maximaal 80 kilometer per uur en de verwarming is kapot: ,,Het is 's winters altijd te koud en 's zomers te warm", lacht ze. En remmen doet ze heel effectief, óók op de ramen: ,,Dan zetten we ze een stukje open en remmen op de luchtweerstand!” Ondanks die kleine tekortkomingen houdt ze geen spat minder van haar ‘knuffelauto’ uit 1967, aangeschaft voor 13.000 euro.