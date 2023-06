Grote kans dat wij jouw voornaam kunnen raden op basis van je geboortejaar

Jan Akkerman trekt jong en oud naar De Pit tijdens Zeeland Jazz

Het bleek een gouden greep om Jan Akkerman en zijn band in poppodium De Pit te programmeren. Jongeren voelen zich er thuis en waren al opgewarmd door Mike and the Mechanics. Ouderen durfden - mede omdat het gratis was - ook wel weer eens naar het domein naast de Willibrordustoren te komen om hun eigen jeugdheld, in de jaren zeventig door een Engels muziekblad uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld, te horen en in levende lijve te zien. Ruim tweehonderd mensen, minutieus geteld door een medewerker van De Pit, kwamen korte of langere tijd even luisteren of de oude held nog een deuntje kon spelen.