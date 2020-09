Grote brand legt varkensstallen bij Poortvliet in de as - varkens omgekomen

Nog steeds grote verschil­len in prijs bouwvergun­ning; Kapelle veruit het duurst

31 augustus VLISSINGEN - De kosten van een bouwvergunning zijn in de ene Zeeuwse gemeente nog steeds veel hoger dan in de andere. In sommige gevallen is dat zelfs twee of drie keer zo veel, blijkt uit onderzoek dat IGG Bouweconomie heeft uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.