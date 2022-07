Grote brand in zonnepark aan de Spiegellaan Sas van Gent

Emma heeft het geflikt als eerste vrouw in Nederland: 1000 swingovers. ‘Over die blessure praten we niet’

RITTHEM - Natuurlijk is het Emma Brandes gelukt: 1000 swingovers op één dag als eerste vrouw in Nederland. ,,Opgeven is geen optie.” Zelfs niet met de polsblessure die haar al een maand pijnigt. ,,Daar praten we niet over.”

16 juli