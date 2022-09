Groot onderzoek naar mogelijkheden uitbreiding Reynaertland Hulst

Dag huis! Elvira en Jonathan verhuizen een halve kilometer verder: ‘We kunnen de verhuizing te voet doen’

Al heel wat jaartjes riep Elvira van der Meer dat ze graag eens zou verhuizen, omdat ze graag wat meer ruimte wilde hebben. Samen met haar man Jonathan en hun drie kinderen woont ze in de Gouwestraat in Terneuzen. Sinds kort is de nieuwe woning een feit, het gezin gaat binnen Terneuzen verhuizen. Tijdens de zoektocht kwam Elvira er wel achter dat ze stiekem best al heel veel ruimte hadden in de Gouwestraat.

25 september