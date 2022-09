Groot gaslek ontstaan in Cadzand: 24 woningen ontruimd

PORTRET Burgemees­ter Jan-Frans Mulder gaat met pensioen, ‘Hulst was voor mij echt de hoofdprijs’

Jan-Frans Mulder is de op één na langst zittende burgemeester van Nederland. Maar niet lang meer. Hij is bezig aan de laatste dagen van zijn ambt. Na 19 jaar is hij straks zowel letterlijk als figuurlijk ‘ontketend’.

14:00