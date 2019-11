Groep jongeren mishandelt twee vrouwen in Hulst

Met de bakker is ook de ziel nu echt verdwenen uit het ABC-com­plex in Terneuzen

22 november TERNEUZEN - Het ABC-winkelcomplex uit 1990 waarmee Terneuzen in de maag zit, is op deze zonnige vrijdag iets minder mistroostig. Ondanks de leegstand en de weinige bezoekers, is het best een leuk pleintje. Maar nu begin oktober ook Bakker Bart is vertrokken, is de ziel er wel echt uit, ervaart Scheldekade-bewoner Kees van den Broek. ,,We houden ons hart vast of C&A niet ook weggaat.”