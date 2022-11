Groep Ierse multi-instrumentalisten is live-sensatie

Eerder dit jaar - om precies te zijn, woensdag 16 maart - speelden The Kilkennys in De Spot in Middelburg. Vrijwel alle bezoekers die avond waren het er over eens, de band is sensationeel tijdens liveoptredens. Vier jongemannen hebben de muziek van hun thuisland vertaald naar een nieuwe generatie, zonder de essentie van het stokoude genre geweld aan te doen. In de bewerking van The Kilkennys krijgen klassiekers als Whisky in the Jar en The Wild Rover een totaal nieuw leven. Maar ook Bob Dylan’s Blowin in the Wind wordt moeiteloos een ‘echte Ierse song’. ,,We zijn constant onderweg over de hele wereld”, vertelt bandleider Dave Cashin. ,,We gunnen onszelf geen rust, want dit is ons leven: we willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze muziek.”