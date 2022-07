Groene waterstoffabriek Ørsted komt op voormalig terrein Thermphos en moeten over vijf jaar draaien

PvdA en GroenLinks willen met één verkie­zings­lijst grotere vuist maken in Provincia­le Staten: ‘We gaan voor winst’

PvdA en GroenLinks doen met één lijst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023. ,,We willen een steviger links geluid laten klinken in de Zeeuwse politiek. Samen kunnen we een grotere vuist maken”, zegt voorzitter Connie Miermans van de PvdA Zeeland.

8 juli