Groene Ster Vlissingen: zicht op play-offs verder vertroebeld

FCK/De Hommel wipte vrijdagavond over Groene Ster heen en heeft met een wedstrijd minder gespeeld elf punten. De wedstrijd in Den Bosch kwam laat op gang. Bij rust waren de ploegen nog in evenwicht en stond het nog 0-0. ,,We creëren best kansen, maar we missen een echte doelpuntenmaker’’, zei coach Azdine Boufrahi na afloop. ,,Dat is eigenlijk al verschillende wedstrijden het geval. Dat is gewoon zuur.’’