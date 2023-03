Grevelingencup viert 25-jarig bestaan

,,In de beginjaren was het nog niet zo’n groot succes”, zegt Peter de Regt, mede-eigenaar van Marina Port Zélande. Vanuit die haven halverwege de Brouwersdam worden van de wedstrijden gehouden. ,,Toen hadden we misschien 15 à 20 boten. Daarna zijn we sterk gegroeid. Nu hebben we zo’n 150 deelnemende teams. Vanuit het hele land en België komen ze hierheen.”

Bij de Grevelingencup wordt er vanaf oktober één keer per maand op een zondag gezeild. De finale is altijd in maart, op een zaterdag. De Regt: ,,Er is destijds voor een serie wedstrijden in de winter gekozen om het seizoen te verlengen. Zeilers blijven dan ook in deze maanden actief en dat zorgt dan weer voor bedrijvigheid in de haven.”