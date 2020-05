Grens met België blijft tot en met 8 juni dicht voor niet-essentiële reizen

Politie rukt massaal uit voor ‘gewapende’ jongeren in Thools bos

7:08 THOLEN - De politie is zaterdagavond met verschillende eenheden uitgerukt nadat er een melding was gekomen over een man die met een vuurwapen rond zou lopen in Tholen. Omdat onduidelijk was wat er aan de hand was, hadden agenten hun zogenoemde zware vesten aangetrokken voordat ze het bosgebied aan de Gemaalweg in gingen.