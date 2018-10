Greenpeace eist sluiting kerncentrale Borssele

Volgens Greenpeace zijn bij het besluit de kerncentrale langer open te houden niet de juiste procedures gevolgd. De milieuorganisatie zegt dat een internationale klachtencommissie het met haar eens is dat de Nederlandse overheid tekort is geschoten. ,,De klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus verklaarde dat Nederland inspraak voor het publiek had moeten organiseren'', aldus Greenpeace.

,,Eigenlijk moet Borssele nu direct dicht. De kerncentrale draait in strijd met internationale wetgeving. Als de overheid en elektriciteitsproducent EPZ bang zijn voor een milieueffectrapportage, kunnen ze Borssele beter zo snel mogelijk sluiten”, zegt kernenergie-expert Jan Haverkamp van Greenpeace. ,,Deze uitspraak maakt duidelijk dat je burgers niet zonder hun inbreng zomaar langer mag blootstellen aan serieuze risico’s voor hun gezondheid en het milieu. Een verouderende kerncentrale nog één of twee decennia door laten draaien betekent hoe dan ook een hogere kans op een zwaar ongeval. Niet alleen in Doel of Tihange in België, maar ook in Borssele. Er zijn voldoende schone en duurzame alternatieven voor kernenergie.''