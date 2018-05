Granaat gevonden vakantiepark Zeebad Breskens

17 mei: Taizé avondgebed in Hengstdijk

16:38 In de H. Catharinakerk in Hengstdijk vindt een avondgebed plaats in de stijl van Taizé. Er wordt gezongen, gelezen en gebeden. Het thema is 'Eén taal voor heel de aarde.' Het avondgebed begint donderdag 17 mei om 19.30. Na afloop is er koffie en thee.