Graauw bouwt een feestje in het dorp met oldtimers en een rommelmarkt

Plankgas 60 km/u

Han en Ineke Willeboordse uit Terneuzen genieten bij hun oldtimer van de gezelligheid. Ze zijn maar al te trots op hun Peugeot 177b Torpedo Commercial uit 1923. ,,Met de kap naar beneden gaan we straks met de ruim twintig andere ‘oudjes’ nog een puzzelritje rijden”, zegt Han. ,,Met de Peugeot gaan we nu vier jaar geregeld op pad. Jammer genoeg kunnen we niet te ver weg. De Westerscheldetunnel mogen we bijvoorbeeld niet in. Plankgas halen we net 60 kilometer op de snelheidsmeter. Voertuigen moeten in de tunnel minimaal 80 kunnen rijden. Zo niet, dan krijg je een boete van 475 euro. Het oldtimer festival in Axel en dit soort kleinere bijeenkomsten zijn daarom ideaal om met de Peugeot te bezoeken. In Axel hebben we al eens de eerste prijs gepakt. Maar ook door een te groot olieverbruik het halve plein daar als het ware al eens vergast.”