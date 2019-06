Gouden greep: Davina Michelle in de vroege middag op Vestrock

Weervrouw Helga van Leur op Vestrock: ‘We moeten de aarde gebruiken, niet meer misbruiken’

15:18 HULST - Een praatje houden over het veranderende klimaat in een snikhete Kapel. Metereoloog Helga van Leur zag er zaterdagmiddag de humor wel van in: ,,Dit is toch wel hét bewijs dat we te maken hebben met global warming’’, grapte ze tijdens haar relaas in de Vestrock University.