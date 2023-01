Goesenaren (41) en (15) aangehouden na steekpartij met 2 gewonden

Een 17-jarige jongen uit Oostburg raakte gewond nadat hij in de buurt van de Albert Heijn aan het Kolveniershof met een voorwerp was gestoken . Een 16-jarige Middelburger liep ook letsel op, maar dat waren geen steekwonden. De jongen moest worden nagekeken door een arts en heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. Vermoedelijk ging er aan de confrontatie een ruzie aan vooraf. Meerdere mensen waren getuige.

De politie kreeg de melding over het conflict omstreeks kwart over zes binnen. Om 19.45 uur werd een 41-jarige man aangehouden. Om 2.30 uur volgde een tweede aanhouding en werd een 15-jarige jongen opgepakt. Beiden zijn woonachtig in Goes. Het is niet bekend wat hun relatie is met de slachtoffers.