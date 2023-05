Goesenaar Levi Bouwense algeheel amateurkampioen met Katwijk; ‘Heel gaaf om mee te maken’

,,Voorafgaand aan de wedstrijd wisten we dat een overwinning genoeg zou zijn voor de titel. Na een gemiste penalty in de eerste helft kwamen we begin tweede helft op een achterstand. Een behoorlijke tegenvaller, maar gelukkig konden we al snel op 1-1 komen. Wat volgde, was een spannende periode zonder doelpunt. Totdat in de 80ste minuut de bevrijdende 2-1 viel. Aan de kansen lag het trouwens niet, want die hebben we genoeg gekregen. Achteraf was een punt ook genoeg geweest, maar het voelde geweldig dat de winnende goal viel.”