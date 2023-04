Goese SGP’er pleit voor hogere vergoeding raadsleden: 'Zijn de twintig uur die ik maak soms minder waard?’

Het raadslid van SGP/CU in Goes vindt dat er iets moet gebeuren om het raadslidmaatschap aantrekkelijk te houden. Eén ding wil hij wel gezegd hebben: dat de vergoeding voor statenleden (zeg maar de raadsleden van de provincie) onlangs is verhoogd van 1329 euro naar 1895 euro bruto per maand vindt hij terecht. ,,De vergoeding was al jaren niet aangepast en ze vergaderen overdag, dat heeft ook impact.’’ Wel maakt de verhoging volgens Lukasse duidelijk dat er een groot verschil zit in de manier waarop gemeenteraadsleden en statenleden worden beloond. ,,Zijn de 20 uur per week die ik erin steek minder waard dan de twintig uur van een statenlid?’’