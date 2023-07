Goes wil minder dumpafval naast ondergrondse containers: ‘Maar helemaal oplossen, lukt niet’

eens een zeeuw Kees Schipper: ‘Ik was het liefst bovenop een zeedijk gaan wonen’

De wieg van Kees Schipper (70) stond in ’s-Heer Arendskerke en als jong ventje verhuisde hij naar Oudelande, waar een zingende onderwijzerszoon hem inspireerde om muziek te gaan maken. Sindsdien is muziek zijn leven en zelfs zijn vrouw Anneke ontmoette hij door de muziek. Het lukte haar om de Zeeuwse Kees naar Brabant te lokken, waar hij nog steeds woont. ,,Maar ik kom nog vaak in Zeeland”, laat hij weten. ,,Om op te treden en om te vissen.”