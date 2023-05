Goes wil drie huurpanden met Oekraïners kopen voor 2,3 miljoen euro

met video Champagne, taart en een rit in een open auto voor Danischa Bah, de beste voorlezer van Nederland

Er was een feestelijke intocht met een open auto, een beker, een glas champagne, een boekenbon, een taart, een bos bloemen en een trotse moeder en zusje op het schoolplein van de Cypressenhof. Voor wie het nog niet wist, Zeeland heeft er opnieuw een nationale voorleeskampioen bij. De 12-jarige Danischa Bah won gisteren in Utrecht, maar werd vandaag in haar woonplaats Middelburg gehuldigd.